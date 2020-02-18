С 1 марта в Россию разрешат ввозить незарегистрированные лекарства
После скандала с задержанием женщин, которые приобрели незарегистрированный в России препарат «Фризиум», полемика вокруг этого вопроса в стране только обострилась.
Как передают СМИ, с 1 марта в России будет официально разрешено ввозить незарегистрированные лекарства. Таким образом, пациенты, нуждающиеся в соответствующем лечении, смогут пользоваться этими препаратами на законных основаниях.
Однако для этого им нужно будет пройти определенную процедуру. Так, врачебная комиссия должна выдать решение о том, что имеющиеся в России препараты не оказывают необходимого эффекта для больного, а ему требуется именно то средство, которое не зарегистрировано в РФ.
Затем региональные власти должны оформить заявку для Минздрава и Минпромторга о включении в план распределения лекарственных средств. Эксперты считают, что такая процедура позволит пациентам получать необходимые препараты без особых препятствий, пишет портал «Здоровье Mail.ru».
Напомним, что в конце 2019 года был принят закон, согласно которому с 1 марта 2020 года по 1 марта 2024 года в нашу страну разрешат ввоз партий незарегистрированных медицинских средств, которые содержат в себе наркотические или психотропные вещества.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что из-за отсутствия зарубежных лекарств за месяц минувшим летом умерли восемь детей.
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