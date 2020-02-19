Ученые нашли антимикробные пептиды - борьба с резистентностью к антибиотикам продолжается
Резистентность к антибиотикам можно определить как способность микроорганизмов (бактерий, грибков и вирусов) изменяться при воздействии антимикробного компонента, снижать его эффективность. Ученые из Военного института гигиены и эпидемиологии в Польше рассмотрели результаты исследований по применению антимикробных пептидов (AMP) для борьбы с инфекциями in vivo. Они разнообразны, перспективны и встречаются в природе в изобилии.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала распространение резистентности к антибиотикам глобальной проблемой здравоохранения - она ставит под угрозой способность лечения распространенных инфекционных заболеваний.
AMP - это молекулы, вырабатываемые всеми живыми организмами, включая растения, животных и людей. Они являются продуктами иммунной системы и частью иммунного ответа, их называют защитными пептидами хозяина. Ученые считают их новым классом терапевтических средств для профилактики и лечения системных и местных инфекций, что позволит сделать еще один шаг в борьбе с резистентностью к антибиотикам.
Aнтимикробные пептиды нашли применение в качестве противопротозойных, противогрибковых, антитоксических и иммуностимулирующих средств. Однако некоторые AMP могут быть ограничены восприимчивостью к протеолизу и устойчивостью микробов к пептидам.
Польские исследователи считают, что использование антимикробных пептидов является перспективной стратегией в борьбе с инфекциями.
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