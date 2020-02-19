Диета без глютена облегчает симптомы ревматоидного артрита
Ревматоидный артрит (РА), аутоиммунное заболевание, которое поражает слизистую оболочку суставов. Этиология ревматоидного артрита до сих пор неясна, но эксперты обнаружили, что диета может играть роль в возникновении «вспышек» (внезапного ухудшения симптомов).
Люди с ревматоидным артритом замечают, что сокращение продуктов с глютеном в значительной степени помогает контролировать симптомы. Они отметили, что употребление глютена часто вызывает ухудшения, похожие на то, что испытывают люди с целиакией.
ИсследованияУченые из Университетской больницы Каролинска (ранее Университетская клиника Худдинге) в Стокгольме обнаружили, что веганская диета, с небольшим содержание глютена оказывает положительное влияние на симптомы РА.
«Это преимущество может быть связано со снижением иммунореактивности к пищевым антигенам, устраняемым изменением рациона», - заключают авторы.
Ученые из Университета Никосии (Кипр) изучили потенциал диеты без глютена при лечении ревматических заболеваний: анкилозирующий спондилит, системная красная волчанка, псориатический артрит и ревматоидный артрит. Просмотрев опубликованные работы, они обнаружили, что увеличение количества растительных продуктов (бобовые, фрукты и овощи,) и добавление продуктов, богатых омега-3 (жирная рыба и орехи), может стать потенциальным дополнительным методом к лечению ревматических заболеваний.
Люди с РА чаще страдают целиакией. Исследования показали, что антитела, присутствующие у людей с этим заболеванием, появляются у людей с РА. Отметим, что эксперты также обнаружили совпадение двух заболеваний: люди с целиакией часто имеют биомаркеры для ревматоидных факторов - и наоборот.
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