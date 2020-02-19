4 фактора, почему женщины живут дольше мужчин

Продолжительность жизни сугубо индивидуальный момент, зависящий от человека и образа жизни. Но во всех странах мира женщины живут дольше мужчин. Почему? Разбирает MedikForum.ru.

Гены





Генетически заложено: женщина создана для рождения потомства и воспитания. Представительницы прекрасного пола обязаны находиться рядом с отпрысками, чтобы те выжили. Эволюционно задача женщины в плане репродукции не изменилась.





При этом эмбрионы мужского пола гибнут чаще женских. Мальчики погибают чаще на 20-30% на поздних сроках беременности. Представители сильного пола крупнее при родах и чаще получают травмы.





Физиологический фактор





Организм женщин оснащён главным защитником сердечно-сосудистой системы. Эстроген является важным женским половым гормоном. Также имеются предохранители теломеры, состоящие из специализированной линейной хромосомной ДНК, защищающие концевые участки женских хромосом.





Женщины более выносливы, опять-таки от природы. Организм демонстрирует большую гибкость, нежели у мужчин. Возможно, объясняется тем, что слабый пол должен заботиться о потомстве.





Дисциплина





Женщины гораздо дисциплинированнее мужчин. Чаще ходят по врачам, обследуются, выполняют рекомендации медиков. Знаете такого ответственного мужчину? Представители сильного пола зачастую боятся медицины, тянут до последнего. Почти у любого мужчины найдутся причины и поводы не ходить в поликлинику, игнорируя опасные симптомы.





Образ жизни





Военные конфликты, желание ввязываться в драки, разборки, криминал — причин почему мужчины живут меньше много. Но даже без войн мужчины больше склонны к вредным привычкам — курят, пьют, употребляют наркотики, что сказывается на продолжительности жизни.





Известный факт: мужчины, проживающие с женщинами, живут дольше одиночек. Обычно вторые половинки следят за тем, что едят их парни, заставляют заниматься спортом и в случае необходимости напичкают лекарствами.





Как продлить жизнь?





Ежегодно необходимо проходить диспансеризацию на выявление заболеваний на ранней стадии. Процедуры позволят понять, в каком состоянии находится организм, вовремя ему помочь.





Отказ от вредных привычек существенно продлит жизнь — курение, алкоголь, фастфуд, жирная еда не нужны. С возрастом пагубное их влияние будет сильнее.





Заниматься физическими нагрузками. Обязательно ходить в зал, на танцы, устраивать пешие прогулки, плавать в бассейне. Выбирайте любой вид спорта по душе.





Найти увлечение. Путешествия, вязание, езда на лошадях — когда люди увлечены, больше стимула жить, больше радости, никакого стресса.





Общение с близкими и друзьями тоже оказывает своеобразное влияние. Для большинства семья действительно счастье, которое способно продлить жизнь.