Мальчики и девочки не рождаются по наследству
Иногда в каких-то семьях из поколения в поколение чаще рождаются девочки или мальчики. Исследование показало, что наследственность здесь роли не играет - это чистое совпадение.
Каждый вспомнит семью, где упорно рождаются только девочки или мальчики, причем в нескольких поколениях. Ученые давно предполагали, что подобное постоянство может объясняться наследственностью. Теперь одно из самых масштабных наблюдений опровергло данную точку зрения. Ученые проследили за полом детей, рождавшихся в течение 90 лет в Швеции. Не обнаружено доказательств того, что генетика имеет какое-либо отношение к полу будущего ребенка.
Соотношение количества мальчиков к девочкам все равно оставалось на уровне один к одному. Существует так называемый принцип Фишера: в популяциях с неравным соотношением мужчин к женщинам представители менее представленного пола будут более ценными с репродуктивной точки зрения. Следовательно, родители, генетически предрасположенные к рождению детей того пола, представителей которого не хватает, будут в таких популяциях более плодовиты. Причем ровно до тех пор, пока изначальное соотношение один к одному не восстановится. Если в стране больше девочек, то рожать будут чаще женщины, производящие на свет мальчиков.
Этот принцип основан на способности законов наследственности определять пол будущего ребенка. Теперь ученые доказали, что свойство рожать больше мальчиков или девочек не передается через поколения. И пол будущего ребенка определяется случайно, хотя, в целом, на свет рождается чуть больше мальчиков. Результаты исследования публикует Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий