Из-за упрямых бактерий химиотерапия станет бесполезной
Имеющие резистентность к антибиотикам бактерии могут сделать химиотерапию бесполезной уже через 10 лет. С таким грозным предупреждением выступили онкологи.
Проблема антибиотикорезистентности грозит человечеству не только повышенной летальностью пока еще хорошо излечимых инфекционных болезней вроде сепсиса, туберкулеза или пневмонии. Не поддающиеся лекарствам бактерии в течение следующих 10 лет могут сделать химиотерапию полностью неэффективной, что обречет на смерть миллионы пациентов. Британские онкологи наблюдали беспрецедентный рост подобного рода инфекций среди раковых больных в течение прошлого года. Некоторые закончились смертью пациентов.
Количество этих смертей вырастет до 65 000 в стране в следующие 10 лет из-за коварных бактерий. Раковые больные особо уязвимы перед ними, так как их иммунная система уже сильно ослаблена в ходе лечения. Следовательно, обычные медицинские вмешательства вроде химиотерапии или хирургических операций станут гораздо менее безопасными и неэффективными из-за риска инфекций. Половина опрошенных онкологов считает, что в следующие 10 лет мощные лекарства для химиотерапии станут бесполезными.
Со временем бактерии могут выработать резистентность из-за того, чтобы люди проводят самолечение антибиотиками, либо врачи выписывают эти лекарства напрасно. Каждый четвертый онколог, принявший участие в опросе Longitude Prize, уже сталкивался с проблемой неэффективности антибиотиков у своих пациентов, как пишет The Times. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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