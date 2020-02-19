Дети после ЭКО на 45% чаще умирают до первого года
Исследование с участием более миллиона детей показало грустную картину. Рожденные после ЭКО малыши на 45% чаще уходили из жизни до первого дня рождения.
Шведские ученые выяснили, что рождение с помощью ЭКО существенно увеличивает риск ребенка уйти из жизни в течение первого года. Причем в первые недели жизни младенцы, зачатые в результате ЭКО, умирали и вовсе в два с лишним раза чаще, чем зачатые естественным способом. Скорей всего, это связано с тем, что "дети из пробирок" чаще рождаются недоношенными, из-за чего их иммунная система бывает намного слабее. Впрочем, даже с учетом повышенного риска вероятность смерти ребенка после ЭКО все равно является довольно низкой.
Сегодня каждая седьмая пара сталкивается с бесплодием, репродуктивные технологии помогли миллионам семей испытать родительское счастье. В последние годы благодаря ЭКО на свет появилось множество здоровых малышей. К примеру, в Великобритании в 2017 году провели 75 000 курсов ЭКО, а Россия и вовсе стала меккой ЭКО-туризма. В нашей стране нет ограничений по возрасту женщины, желающей зачать ребенка с помощью ЭКО, стоимость этих процедур ниже, чем на Западе, что привлекает тысячи медицинских туристов. Еще одним важным фактором является высокая квалификация российских специалистов.
Шведские ученые из Karolinska Institutet получили информацию по 2,8 млн детей за 30 лет. 43 500 родились после использования ЭКО. Из всех детей до первого года жизни не дотянули 7 236, из которых 114 были зачаты с помощью ЭКО. Ученые учли все прочие факторы, включая возраст матери и раннее бесплодие, как пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий