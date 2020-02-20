Растущий клапан поможет детям с пороками сердца
Ученые создали искусственный клапан сердца, который растет внутри тела. Он поможет маленьким жертвам пороков сердца избегать множества рискованных операций.
Эксперты Бостонского детского госпиталя разработали искусственный клапан сердца, который растет с такой же скоростью, как и сам орган в грудной клетке ребенка. С помощью этой особенности можно избежать многочисленных операций у детей с пороками сердца. Обычно по мере развития ребенка хирурги меняет клапаны сердца на более крупные по размерам. Так продолжается до тех пор, пока сердце молодого человека окончательно не сформируется. В некоторых случаях требуется до 7-9 крайне рискованных операций на открытом сердце.
Новый клапан испытан на ягнятах, в течение не менее 10 недель он работал исправно и безопасно. Устройство состоит из двух синтетических лепестков, присоединенных к стенту. Его можно искусственно увеличивать с помощью баллонного катетера, это поможет сердцу перекачивать большие объемы крови по мере роста. Журнал Science Transitional Medicine публикует успешные результаты исследования, в ходе которых искусственный клапан не нарушал у животных протока крови. Для подтверждения эффективности за клапаном придется понаблюдать более продолжительное время.
Свыше 1,35 млн детей ежегодно рождаются с врожденными пороками сердца. На их долю приходится до 5% всей детской смертности до 5 лет. Пороки возникают еще на стадии внутриутробного развития в первые 6 недель беременности. К факторам риска относят материнский диабет, употребление алкоголя и грипп во время беременности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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