Роспотребнадзор: в России растет число подростков с ВИЧ
Неутешительными данными поделился в пятницу, 21 февраля, Роспотребнадзор. По данным ведомства, в России продолжает расти число подростков с вирусом иммунодефицита человека.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, в настоящее время на диспансерном наблюдении состоят порядка 11,4 тысяч несовершеннолетних ВИЧ-инфицированных. Речь идет не только о подростках, но и о детях более младшего возраста.
Согласно статистическим данным, более 50% от общего числа несовершеннолетних с вирусом иммунодефицита человека – это подростки старше 11 лет, еще 16,9% - это дети в возрасте 8-10 лет.
Однако есть и хорошие вести. Так, в 2019 году зафиксировано снижение доли подростков и молодёжи среди впервые выявленных пациентов с ВИЧ в возрасте 15–20 лет с 1,6% в 2012 году до 0,8% в прошлом году.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал о беспрецедентном случае, произошедшем недавно в Пермском крае. Там, врач местной поликлиники отказалась принимать мужчину с ВИЧ и вдобавок еще и пожелала ему смерти.
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