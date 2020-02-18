В Пермском крае врач отказалась принимать пациента с ВИЧ и пожелала ему смерти

«Немедленно отойдите от стола. Вы нас всех перезаражаете!», - закричала врач.

О случившемся в медучреждении журналистам рассказала президент организации «Выбор», член Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных в Пермском крае Анна Каргапольцева. Некоторое время назад к ним в ОНК обратился освободившейся из тюрьмы пациент с ВИЧ, которому нужно пожизненно принимать препараты. Мужчина пожаловался, что необходимые ему лекарства скоро закончатся, а ближайший центр СПИД находится в 400 километрах.Каргапольцева вместе с обратившимся к ней местным жителем отправилась в поликлинику. Однако такую реакцию терапевта не предполагал никто – врач не только отказалась принимать человека, но еще и разгласила всем присутствующим его диагноз.После этого она еще и пожелала смерти пациенту, а саму Каргапольцеву заподозрила в том, что та сама имеет положительный ВИЧ-статус, раз работает с такими пациентами.Минздрав Пермского края уже начал проверку по факту данного инцидента, пишет портал «59.ру».Ранее портал «Медикфорум» писал , что журналист Юрий Дудь выпустил фильм, в котором его гости развенчали популярные мифы о ВИЧ.