Права медработников пришлось защищать прокуратуре

В Пенсионном фонде города Новотроицка Оренбургской области работникам здравоохранения отказали в назначении досрочной страховой пенсии.Прокуратура Новотроицка выступила в защиту прав нескольких медработников, которые пожаловались на произвол со стороны местного управления Пенсионного фонда. Там им необоснованно отказали им в назначении досрочной страховой пенсии.Заявление от медработников было подано в январе, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. В ходе проверки был вскрыт ряд нарушений. Пенсионный фонд незаконно исключил из стажа периоды прохождения курсов по повышению квалификации и командировок, донорские дни. Прокуратура направила в городской суд иск о признании решений пенсионного органа незаконными — он обязан включить указанные периоды в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.По закону, согласно ст.187 и 167 Трудового кодекса России в случае направления работодателем работника для повышения квалификации с отрывом от работы и в служебные командировки за ним сохраняется место работы и средняя зарплата. В соответствии со ст.73 Федерального закона № 323 от 21 ноября 2011 года «Об основах здоровья граждан в РФ» и Приказом Министерства здравоохранения России № 66н от 3 августа 2012 года повышение квалификации медицинских работников проводится не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности. Эти периоды являются рабочими, с сохранением средней зарплаты, с которой идут отчисления в Пенсионный фонд. Исчисление стажа в данные периоды следует производить в обычном порядке.Выслушав доводы со ссылкой на закон, суд признал позицию прокуратуры обоснованной и удовлетворил один иск в полном объеме, один — частично. В настоящее время решения в законную силу не вступили.Сейчас на рассмотрении находятся еще два заявления. Стоит заметить, что такие споры носят массовый характер по всей стране.