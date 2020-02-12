Прокуратура заставила жителя Новосибирской области лечиться от туберкулеза
Проблему с не желающим лечиться от опасной болезни гражданином пришлось решать в суде.
Прокуратура Кыштовского района в принудительном порядке обязала одного из местных жителей пройти лечение от туберкулеза.
Сотрудники прокуратуры, после поступившего в ведомство обращения установили, что на учете в Кыштовской центральной районной больнице состоит мужчина, который умышленно уклонялся от лечения.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, руководство Кыштовской больницы нарушило законодательство о здравоохранении и предупреждении распространения туберкулеза. Никак не решался вопрос о принудительной госпитализации, заявление в суд о принудительной госпитализации также не было направлено.
Такая ситуация подвергает опасности жизнь и здоровье окружающих и может поспособствовать распространению туберкулеза.
Главному врачу Кыштовской больницы районным прокурором внесено представление об устранении нарушений. После подачи административного искового заявление, суд постановил принудительно госпитализировать мужчину.
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