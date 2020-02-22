Иммунотерапия: как иммунные клетки побеждают рак?

Виды иммунотерапии

Ингибиторы контрольной точки: высвобождение блокировки

"Их работа заключается в поддержании баланса - если ответ оказывается слишком сильным и существует риск аутоиммунной реакции, он ограничивается», - объясняет онколог Доминик Рюттингер, член правления Немецкого общества иммунной и таргетной терапии DGFIT. - Иногда рак специфически нарушает иммунный тормоз организма, активируя его. Здесь играет роль белок PD-L1, который образуется рядом раковых клеток и, связываясь с PD-1 на иммунных клетках / Т-клетках, замедляет ответ организма".

Биспецифичные антитела: направляют иммунные клетки к раковым, позволяя им закрепляться

«Один распознает структуру опухолевых антигенов, другой - структуру Т-клетки».

Индивидуальная вакцинация: не профилактическая, а в качестве иммунотерапии

«Принцип снова заключается в том, чтобы позволить иммунной системе пациента распознавать и убивать раковые клетки», - резюмирует эксперт.