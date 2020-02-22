Иммунотерапия: как иммунные клетки побеждают рак?
Иммунотерапия рака знает, как нацелить собственный организм против раковых клеток. Некоторые из новых препаратов предназначены для конкретного пациента - тело само себя лечит. Началом сегодняшней иммунотерапии стало случайное наблюдение того, что рак иногда исчезает при возникновении инфекции. Однако попытки с искусственно созданными инфекциями были безуспешными.
Как можно воздействовать на иммунитет, чтобы он уничтожал рак? Первые механизмы иммунотерапии были открыты несколько лет назад. В 2018 году исследователи Джеймс Эллисон и Тасуку Хонджо получили Нобелевскую премию по медицине.
Виды иммунотерапии
Ингибиторы контрольной точки: высвобождение блокировкиИммунитет имеет "контрольные точки" - они используюутся для иммунотерапии.
"Их работа заключается в поддержании баланса - если ответ оказывается слишком сильным и существует риск аутоиммунной реакции, он ограничивается», - объясняет онколог Доминик Рюттингер, член правления Немецкого общества иммунной и таргетной терапии DGFIT. - Иногда рак специфически нарушает иммунный тормоз организма, активируя его. Здесь играет роль белок PD-L1, который образуется рядом раковых клеток и, связываясь с PD-1 на иммунных клетках / Т-клетках, замедляет ответ организма".
Биспецифичные антитела: направляют иммунные клетки к раковым, позволяя им закреплятьсяБиспецифичные антитела используют естественный механизм защиты. Эти препараты содержат моноклональное антитела, имеющее две крошечные «руки».
«Один распознает структуру опухолевых антигенов, другой - структуру Т-клетки».
Индивидуальная вакцинация: не профилактическая, а в качестве иммунотерапииВакцинация противоопухолевыми вакцинами не следует путать с мерами профилактики рака - вакцинация против ВПЧ, гепатита В. Это с лечение.
«Принцип снова заключается в том, чтобы позволить иммунной системе пациента распознавать и убивать раковые клетки», - резюмирует эксперт.
Пациент получает инактивированные части опухолевых клеток, иммунная система распознает эту поверхностную структуру, антигены и борется с ними в будущем.
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