Физическая активность на работе: как сохранить здоровье в повседневной рутине?
Если вы хотите жить здоровой жизнью, необходимо учитывать ряд факторов - здоровую диету, снабжающую организм важными витаминами, питательными веществами. Физическая активность должна быть неотъемлемой частью повседневной жизни. Но сколько упражнений на самом деле рекомендуется? Институт Роберта Коха (Германия) рекомендует взрослым 30 минут физической активности пять дней в неделю. Многие думают, что это нельзя совместить с рутиной их жизни и офисной работой. Это заблуждение.
Физическая активность помогает снизить риск заболеваний: сердечно-сосудистых, диабета, ожирения, опухолевые заболевания, психических расстройств, плохой работы опорно-двигательного аппарата. Для многих это решение нельзя совместить с повседневной работой, хотя оно сохраняет здоровье в долгосрочной перспективе и значительно снижает риск смерти.
Смелость проявить инициативуБудь то нехватка свободного времени или отсутствие возможностей на работе - есть много вещей, которые можно сделать для физической активности, поддержания здоровья в долгосрочной перспективе. Проводить перерыв на обед в здании? Неправильно. Вы должны использовать время для прогулки на свежем воздухе, встряхнуть тело.
"Есть много альтернатив в области питания - здоровую еду можно приготовить на нескольких дней вперед, запастись орехами, фруктами и сухофруктами, которыми легко перекусывать, сидя за рабочим столом", - сообщает издание Fit For Fan.
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