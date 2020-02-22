Детская городская больница №1 Ростова-на-Дону стала победителем всероссийского конкурса

Он проводился в рамках XXII конгресса Союза педиатров России.В конкурсе «Медицинская организация педиатрического профиля 2019 года» принимали участие лучшие российские профильные учреждения, реализовавшие в 2019 году уникальный подход в решении актуальных вопросов педиатрической науки и практики.В течение нескольких лет в детской больнице внедрялись проекты, направленные на совершенствование оказания медицинской помощи детям. Изменения проводились и в рамках федерального проекта «Детское здравоохранение» национального проекта «Здравоохранение».В 2016 году больница стала участником пилотного регионального проекта по проведению аудита оказания неотложной помощи детям в стационарных условиях. Были пересмотрены подходы к оказанию неотложной помощи, внедрены актуальные стандарты ВОЗ и современные отечественные клинические рекомендации. Помощь стала оказываться качественнее, безопаснее и быстрее. Снизилось количество необоснованных назначений антибиотиков, количество дней нахождения ребенка в стационаре, повторные заболевания детей, улучшились точность в диагностике состояний и условия оказания медицинской помощи.Кроме этого была пересмотрена система работы врачей. Для сохранения преемственности в ведении пациентов и недопущения ситуации, когда из-за выходных и праздничных дней ребенок может выпадать из-под наблюдения лечащего врача, был внедрен принцип «Один пациент – один врач». Это значит, что вне зависимости от того, когда поступает пациент, его прием и лечение начинает врач, который будет являться его лечащим врачом до момента выписки.За последнее время в больнице открыты кабинеты неотложной помощи и приняты на работу врачи-педиатры и фельдшеры. Интегрирована работа клинической лаборатории, кабинетов УЗИ и рентген-диагностики в помощь врачам «неотложки» в течение всего рабочего времени. То есть, если врач определил показания для общего анализа крови, то его сделают «здесь и сейчас», а не на следующий день в часы работы лаборатории. Для разделения потоков пациентов с признаками инфекционных заболеваний, кабинеты неотложной помощи оснастили отдельными входами, коридоры оснастили бактерицидными рециркуляторами.Фактически «неотложка» в поликлинике взяла на себя функцию помощи детям при всех острых состояниях и заболеваниях, разгрузив участковую службу, которая стала эффективнее заниматься профилактическими осмотрами и вакцинацией, диспансерным наблюдением пациентов с хроническими заболеваниями и их реабилитацией. Прием участковых врачей от прежних трех часов был увеличен до шести. Большее количество детей смогли попасть к докторам в поликлинике для профилактической помощи без риска встретиться с инфекцией и заболеть.Большое внимание в лечебном учреждении уделяется профилактике заболеваний, здесь работает «Школа репродуктивного здоровья», проводятся развивающие занятия для детей дошкольного возраста по навыкам личной гигиены, информационные акции для школьников, посвященные тематическим дням здоровья.Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская считает, что Детская больница №1 г. Ростова-на-Дону стала современной эталонной моделью организации неотложной и профилактической помощи. Она ориентирована на комплексное решение всех задач педиатрической службы.