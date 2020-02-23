При Первой поликлинике нижегородской детской больнице № 17 открывают дневной стационар
Детская городская больница № 17 находится в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, где в «зоне ее ответственности» находятся более 32 тысяч юных нижегородцев, включая в это число порядка 1,5 тысяч маленьких пациентов первого года жизни.
Больница № 17 достаточно обширна: в ее состав входят семь зданий, шесть из которых предоставляют возможности амбулаторного лечения и одно является стационаром на 77 коек.
Кроме того, в состав медицинской организации включают также поликлинику № 1 при больнице, в которой ведут прием врачи десяти специальностей, успевая принять более 200 человек за одну рабочую смену. В течение 2019 года поликлинику посетили почти 319 тысяч пациентов.
В этом году при Первой поликлинике открывают дневной стационар, который рассчитан на 18 коек. Сегодня здание, где разместится новый стационар, полностью отремонтировано, получена лицензия и утверждено штатное расписание.
Однако развитие лечебного учреждения продолжается и в другом направлении.
Главный врач медицинской организации Ирина Пескова отмечает, что в связи с ростом в Сормовском районе числа детей и с целью совершенствовать оказание медицинской помощи и в дальнейшем, сегодня решается вопрос о строительстве при больнице нового здания поликлиники № 2.
Региональные власти, которые модернизируют лечебные учреждения Нижегородской области, обращают внимание, что развитие первичного звена медико-санитарной помощи и развитие детского здравоохранения являются наиболее важной составляющей национального проекта «Здравоохранение»:
– Акцент в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сделал на развитии первичного звена. Крупные закупки оборудования в рамках нацпроекта планируются в детские поликлиники и районные больницы.
Кроме того, в этом году будет работать и нижегородская региональная программа капитального ремонта медицинских учреждений, на которую в 2020 году планируется выделить около 2 млрд рублей. Из них 900 миллионов будет направлено именно на ремонт организаций первичного звена.
Плюс к этому мы по поручению главы государства подготовили региональную программу развития первичного медицинского звена,
Кроме того, в этом году будет работать и нижегородская региональная программа капитального ремонта медицинских учреждений, на которую в 2020 году планируется выделить около 2 млрд рублей. Из них 900 миллионов будет направлено именно на ремонт организаций первичного звена.
Плюс к этому мы по поручению главы государства подготовили региональную программу развития первичного медицинского звена,
– подчеркивает глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в Нижнем Новгороде начала работу выездная патронажная паллиативная служба.
Оставить комментарий