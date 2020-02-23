При Первой поликлинике нижегородской детской больнице № 17 открывают дневной стационар

– Акцент в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сделал на развитии первичного звена. Крупные закупки оборудования в рамках нацпроекта планируются в детские поликлиники и районные больницы.

Кроме того, в этом году будет работать и нижегородская региональная программа капитального ремонта медицинских учреждений, на которую в 2020 году планируется выделить около 2 млрд рублей. Из них 900 миллионов будет направлено именно на ремонт организаций первичного звена.

Плюс к этому мы по поручению главы государства подготовили региональную программу развития первичного медицинского звена,

Детская городская больница № 17 находится в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, где в «зоне ее ответственности» находятся более 32 тысяч юных нижегородцев, включая в это число порядка 1,5 тысяч маленьких пациентов первого года жизни.Больница № 17 достаточно обширна: в ее состав входят семь зданий, шесть из которых предоставляют возможности амбулаторного лечения и одно является стационаром на 77 коек.Кроме того, в состав медицинской организации включают также поликлинику № 1 при больнице, в которой ведут прием врачи десяти специальностей, успевая принять более 200 человек за одну рабочую смену. В течение 2019 года поликлинику посетили почти 319 тысяч пациентов.В этом году при Первой поликлинике открывают дневной стационар, который рассчитан на 18 коек. Сегодня здание, где разместится новый стационар, полностью отремонтировано, получена лицензия и утверждено штатное расписание.Однако развитие лечебного учреждения продолжается и в другом направлении.Главный врач медицинской организации Ирина Пескова отмечает, что в связи с ростом в Сормовском районе числа детей и с целью совершенствовать оказание медицинской помощи и в дальнейшем, сегодня решается вопрос о строительстве при больнице нового здания поликлиники № 2.Региональные власти, которые модернизируют лечебные учреждения Нижегородской области, обращают внимание, что развитие первичного звена медико-санитарной помощи и развитие детского здравоохранения являются наиболее важной составляющей национального проекта «Здравоохранение»:– подчеркивает глава Нижегородской области Глеб Никитин.Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в Нижнем Новгороде начала работу выездная патронажная паллиативная служба.