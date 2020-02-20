В Нижнем Новгороде начала работу выездная патронажная паллиативная служба

– В паллиативном отделении 15 коек для детей, нуждающихся в особом уходе, особом профессиональном и, прежде всего, человеческом подходе со стороны медицинского персонала. Очень важно, что сегодня в этом отделении проходит модернизация. Приобретены новые аппараты ИВЛ экспертного класса, а значит нет и не будет проблем с подачей кислорода,

– Дети, которые нуждаются в респираторной поддержке на дому, проходят у нас стационарный этап лечения, им подбирается необходимое оборудование, а затем они отпускаются домой под контроль патронажной службы. Ребенок живет в привычных домашних условиях среди родных людей под постоянным наблюдением врача-реаниматолога и врача-педиатра. Вообще паллиативная помощь – это не только помощь медицинская, но еще и психологическая, и социальная, и человеческая, поэтому патронажная служба региону необходима и должна развиваться,