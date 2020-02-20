В Нижнем Новгороде начала работу выездная патронажная паллиативная служба
Единственная на весь нижегородский регион выездная патронажная паллиативная служба начала свою работу на базе детской городской больницы № 17 с 1 января 2020 года и сегодня медики лечебного учреждения готовы подвести первые итоги работы.
Оказание паллиативной помощи постепенно становится одним из главных профильных направлений работы 17-й больницы. Это направление развивается в медицинском учреждении с 2012 года, однако выездную службу создали только теперь. Под ее наблюдением находятся более 300 юных нижегородцев.
– В паллиативном отделении 15 коек для детей, нуждающихся в особом уходе, особом профессиональном и, прежде всего, человеческом подходе со стороны медицинского персонала. Очень важно, что сегодня в этом отделении проходит модернизация. Приобретены новые аппараты ИВЛ экспертного класса, а значит нет и не будет проблем с подачей кислорода,
– рассказала заместитель министра здравоохранения правительства Нижегородской области региона Светлана Белозерова.
Для вновь создаваемого медицинского подразделения – выездной патронажной паллиативной службы – регион закупил два специализированных автомобиля. Это не единственное приобретение: за счет средств областного и федерального бюджетов в 2019 году в помещении больницы, в том числе – в паллиативном отделении, – сделали ремонт, а также закупили 145 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования. Кроме того, была приобретена новая функциональная мебель, закуплены медикаменты и расходные материалы.
– Дети, которые нуждаются в респираторной поддержке на дому, проходят у нас стационарный этап лечения, им подбирается необходимое оборудование, а затем они отпускаются домой под контроль патронажной службы. Ребенок живет в привычных домашних условиях среди родных людей под постоянным наблюдением врача-реаниматолога и врача-педиатра. Вообще паллиативная помощь – это не только помощь медицинская, но еще и психологическая, и социальная, и человеческая, поэтому патронажная служба региону необходима и должна развиваться,
– отметила главный врач детской городской больницы № 17 Ирина Пескова.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в нижегородском перинатальном центре появилось консультативно-диагностическое отделение
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