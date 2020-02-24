"Темная" сторона генома поможет в лечении атеросклероза

«Мы определили нового участника процесса контроля старения в стенке сосуда, и, что удивительно, это не традиционный ген или белок. Это часть некодирующего генома. Это неожиданно», - сказал Файнберг. - Мы много знаем о важности холестерина и воспаления при заболеваниях сердца, но это новый, дополнительный путь. Нужно тщательно подумать о том, как это влияет на разработку лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний».

Эксперимент

«Что действительно интересно, так это то, что РНК-терапия может помочь регулировать процесс, - это растущая область», - сказал Файнберг. - Наша работа закладывает основу для проведения подобного лечения атеросклероза».