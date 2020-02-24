Женщина в Италии скончалась от коронавируса - третий смертельный случай с стране за неделю
В воскресенье, представители здравоохранения Италии, сделали заявление, что пожилой женщины больной раком стал третьим человеком, который заразился коронавирусом и скончался. Число людей, заражающихся вирусом в европейский странах продолжало расти - это третий смертельный случай в Италии за последнюю неделю.
Смерть женщины в больнице в небольшом городе Крема в Ломбардии последовала за смертью 77-летней женщины в субботу и 78-летнего мужчины в пятницу, первой жертвы коронавируса в Европе.
Премьер-министр Джузеппе Конте призвал людей «не поддаваться панике, следовать советам органов здравоохранения».
«Мы не должны бояться растущих цифр», - сказал он общественной радиостанции Rai Uno, добавив что случаи обнаруживаются «потому что мы проводим тысячи проверок».
Глава департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли заявил на пресс-конференции, что 152 человека дали положительный результат на вирус в стране, включая троих умерших.
Больная раком был госпитализирован на несколько дней, сказал начальник здравоохранения Ломбардии Джулио Галлера.
«Она прошла тестирование, и они уже знали, что у нее коронавирус», - сказала Галлера, добавив, что еще рано утверждать, был ли коронавирус настоящей причиной смерти.Одиннадцать городов - 10 в Ломбардии и 1 в соседнем Венето - заблокированы, 50 000 жителей запрещено их покидать. Региональные власти приказали закрыть места скопления людей - бары, рестораны и дискотеки. Школы во пострадавших районах закроются на следующей неделе.
В воскресенье, австрийский поезд из Венеции, направляющийся в Мюнхен, был остановлен на итальянской стороне пограничного перехода Бреннер-Пасс из-за двух возможных случаев, сообщило австрийское министерство внутренних дел.
Медикфорум писал, что в Ставрополье пытались завести запрещенный сыр.
Оставить комментарий