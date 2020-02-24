Женщина в Италии скончалась от коронавируса - третий смертельный случай с стране за неделю

«Мы не должны бояться растущих цифр», - сказал он общественной радиостанции Rai Uno, добавив что случаи обнаруживаются «потому что мы проводим тысячи проверок».

«Она прошла тестирование, и они уже знали, что у нее коронавирус», - сказала Галлера, добавив, что еще рано утверждать, был ли коронавирус настоящей причиной смерти.