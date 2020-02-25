Магистрантка из нижегородского Арзамаса создала бионическую руку, которая существенно дешевле и доступнее аналогов

– Я вместе с мужем работаю в больнице программистом и мы видим большое количество людей, которые по тем или иным причинам лишились конечностей. И у нас всегда было желание чем-то этим людям помочь. Стали приобретать постепенно 3D-принтер, 3D-сканер для своих нужд, и одновременно зародилась идея сделать бионический протез, который структурно и функционально будет имитировать руку,

– Сейчас мы презентовали проект в процессе доработки. Пока протез подключен к сети питания, и человек так его использовать не может. Работаем над тем, чтобы он был автономным, работал на аккумуляторах. Кроме того, в планах усовершенствовать протез таким образом, чтобы в действие приводились отдельные пальцы, но это уже довольно затратно. Поэтому подали заявку на грант.

Стоимость бионических аналогов для обычного инвалида неподъемная – порядка трех миллионов рублей. Можно купить б/у, но это тоже огромные деньги – около 500 тысяч рублей. Наш протез гораздо дешевле, в том числе потому, что мы напечатали его с помощью 3D-принтера. Да, возможностей у дорогостоящих больше, но далеко не все могут себе такой позволить.