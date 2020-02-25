Магистрантка из нижегородского Арзамаса создала бионическую руку, которая существенно дешевле и доступнее аналогов
Магистрантка 2-го курса физико-математического факультета арзамасского филиала Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского Виолетта Володина разработала проект искусственной бионической руки, которая ближе аналогов подходит к тому, чтобы успешно заменить живую человеческую руку.
При этом созданный девушкой из Арзамаса протез стоит гораздо дешевле аналогов и может оказаться весьма доступным и полезным подспорьем для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Управляется бионическая рука человеческими мышцами, которые транслируют сигналы на специально установленные на них электроды. Упрощает и ускоряет функционирование протеза разработанное для этой цели программное обеспечение.
14 февраля проект «Создание бионического протеза руки с помощью 3D-моделирования» был удостоен диплома I степени на X Всероссийском научном семинаре «Прикладная математика и информационные технологии» имени Л. В. Широкова.
– Я вместе с мужем работаю в больнице программистом и мы видим большое количество людей, которые по тем или иным причинам лишились конечностей. И у нас всегда было желание чем-то этим людям помочь. Стали приобретать постепенно 3D-принтер, 3D-сканер для своих нужд, и одновременно зародилась идея сделать бионический протез, который структурно и функционально будет имитировать руку,
– говорит Виолетта Володина.
Бионический протез, созданный в нижегородском регионе, пока не слишком разнообразен в тех действиях, которые способен выполнить: он может выдержать вес до двух килограммов, но пока его основные функции – сжимать пальцы в кулак и расслабляться. На усовершенствование разработки требуются средства. Однако при этом протез сравнительно дешев:
– Сейчас мы презентовали проект в процессе доработки. Пока протез подключен к сети питания, и человек так его использовать не может. Работаем над тем, чтобы он был автономным, работал на аккумуляторах. Кроме того, в планах усовершенствовать протез таким образом, чтобы в действие приводились отдельные пальцы, но это уже довольно затратно. Поэтому подали заявку на грант.
Стоимость бионических аналогов для обычного инвалида неподъемная – порядка трех миллионов рублей. Можно купить б/у, но это тоже огромные деньги – около 500 тысяч рублей. Наш протез гораздо дешевле, в том числе потому, что мы напечатали его с помощью 3D-принтера. Да, возможностей у дорогостоящих больше, но далеко не все могут себе такой позволить.
Стоимость бионических аналогов для обычного инвалида неподъемная – порядка трех миллионов рублей. Можно купить б/у, но это тоже огромные деньги – около 500 тысяч рублей. Наш протез гораздо дешевле, в том числе потому, что мы напечатали его с помощью 3D-принтера. Да, возможностей у дорогостоящих больше, но далеко не все могут себе такой позволить.
– констатирует разработчик, Виолетта Володина.
Доработка проекта будет продолжена.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в Центре инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ разработали кибер-сердце, которое в конце декабря 2019 года было представлено министру науки и высшего образования России Михаилу Котюкову, а в феврале 2020 года – группе потенциальных инвесторов из Японии.
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