Нижегородцы представили уникальные научные разработки в области кардиологии и онкологии делегации из Японии

– ННГУ является участником Научно-образовательного центра Нижегородской области, одного из пяти ведущих российских центров мирового уровня. Здесь реализуются прорывные проекты, которые связаны с трансфером технологий, фундаментальных научных разработок в реальный сектор экономики. По сути, это уникальные российские научные разработки, которые нам необходимо продвигать на мировой рынок,

В Нижегородскую область с визитом прибыла делегация Федерации экономических организаций Японии «Кэйданрэн». В состав делегации вошли 38 человек, в том числе представители таких крупнейших японских корпораций, как «Джетро», «Мицубиси», «Соджиц», «Тошиба», «Хитачи», «Японские авиалинии» и другие.Возглавили делегацию председатель Японо-российского комитета по экономическому сотрудничеству, председатель совета директоров компании «Марубени» Тэруо Асада. Сопровождал представительство японских деловых кругов чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки.В ходе своего визита японская делегация посетила Центр инновационного развития медицинского приборостроения Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского.Центр действует на базе ННГУ с ноября 2017 года и ставит целью разрабатывать и предлагать промышленникам конкурентоспособные инновации в области медицинского приборостроения и высоких биомедицинских технологий.Японской делегации презентовали несколько десятков инновационных проектов в области агротехнологий, искусственного интеллекта, промышленности и медицины. В том числе – не имеющие аналогов в мире разработки в сфере диагностики и терапии онкологических заболеваний.А также – «кибер-сердце», программно-аппаратный комплекс, который диагностирует сердечно-сосудистые заболевания с использованием суперкомпьютера «Лобачевский» и искусственного интеллекта. В рамках этого проекта диагностику сердечно-сосудистых заболеваний можно проводить удаленным способом.– заявил по окончании презентации первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.Напомним, ранее МедикФорум рассказывал, что нижегородский губернатор показал федеральному министру «киберсердце», одежду-тренер и экзоскелет.