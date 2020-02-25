Маммограммы не помогают после 75
Маммографические исследования бесполезны для женщин старше 75 лет. Такой вывод сделали ученые из Университета Джонса Хопкинса.
Исследования неоднократно показывали, что регулярные маммограммы после 50 лет предотвращают смертность от рака груди. До последнего времени врачам не было ясно, в каком возрасте женщинам стоит перестать посещать эти обследования. В США треть американок, умирающих от этой опухоли, узнают о своем диагнозе после 70 лет. И вот теперь доказано, что проходить через маммограммы после 75 не имеет особого смысла. Ученые так и не нашли убедительных доказательств тому, что обследования в этой возрастной группе приносят хоть какую-то пользу.
Впрочем, данное исследование не было полноценно клиническим. Авторы подчеркивают, что многие женщины убеждены в пользе маммограмм, и попросить большую их группу отказаться от этих обследований в качестве эксперимента, чтобы потом посмотреть, кто заболеет раком груди и умрет от него, было бы нарушением этики. Однако в основе выводов исследования лежит медицинская статистика более чем по миллиону американок в возрасте от 70 до 84 лет, которые прошли через маммограммы с 2000 по 2008.
Если в возрастной группе от 70 до 74 польза от обследований перевешивала риск (напрасно поставленный диагноз и напрасно проведенное лечение), то среди женщин от 75 до 84 маммограммы никак не влияли на снижение риска смерти от рака груди. Женщины старшей возрастной группы гораздо чаще умирают от болезней сердца и старческого слабоумия, пишет Annals of Internal Medicine. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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