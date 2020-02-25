7 народных рецептов при кисте зуба

Киста зуба сопровождается болью, воспалением. Избавить от неприятных ощущений способны многие средства. MedikForum.ru публикует рецепты лучших народных методов облегчения состояния при кисте зуба, основанные на использовании трав, обладающих противовоспалительным действием.





Настой ромашки





Полоскания ромашковым настоем облегчит боль, избавит от воспаления. Насыпьте в термос 2 столовые ложки сухой ромашки, залейте кипятком, оставьте на час. Настой процедите через марлю, позвольте остыть до комнатной температуры и полощите рот.





Отвар из шалфея





Шалфей оказывает антимикробное, общеукрепляющее действие. Смолы в растении словно создают пенку в полости рта, что не даёт микробам размножаться. Дубильные и вяжущие вещества создают дополнительный благотворный эффект. Столовую ложку сухого молотого шалфея залейте стаканом воды, поставьте на водяную баню, нагрейте в течение 20 минут. Процедите и добавьте кипяченой воды до полного стакана. Средство используйте при комнатной температуре.





Отвар из хвоща





Хвощ входит в народный рецепт и обеспечивает противовоспалительный эффект, уменьшает отёки. Траву залить водой, довести до кипения и держать 3 минуты. Настой остудить, процедить через марлю или сито, полоскать кисту зуба.





Настойка из календулы





Цветок является отличным лекарством с антисептическим, противовоспалительным действием. Киста зуба может быть вылечена с помощью настоя из данного растения. Сушеные цветы календулы заливают кипятком, настаивают в течение часа, остужают, после сита полоскают рот.





Также календулу можно использовать в спиртовом настое. Получается народный рецепт, мощная смесь против бактерий. 70% спирта смешивают с календулой. После процеживания смешать с водой и полоскать рот каждые 30 минут.





Настой из тимьяна





Воспаление, боль, бактерии можно устранить с помощью тимьянного настоя. Треть стакана сушеного тимьяна и литр кипятка смешиваются вместе, настаиваются час. Применять народное средство против кисты зубы надо в тёплом виде.





Соляной раствор





Киста зуба способна стать не такой болезненной при применении соли. Быстрого обезболивания не будет, только через 30-50 минут. Половину чайной ложки соли смешивают в стакане тёплой кипячёной воды и применяют каждые полчаса.





Компресс из масел





Кисту зуба лечат у стоматолога. Заживление станет проще при использовании народных рецептов — компресс из кунжутного и гвоздичного масел позволит обогатить ротовую полость витаминным комплексом, уменьшив припухлость.





Сначала 5-7 минут держите во рту кунжутное масло, а затем на 10 минут поместите в место, откуда удалена киста зуба, ложку гвоздичного масла. Простой народный рецепт существенно облегчит страдания пациента.