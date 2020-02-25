Ученые объяснили, почему рак трудно обнаружить вовремя

«Механизм выживания злокачественных клеток в тканях регулируется геном sFRP2, который вынуждает здоровые клетки организма помогать сохраняться раковым», - рассказывают научные специалисты.

«Механизм, обеспечивающий задержку раковых клеток в тканях, по которым они путешествовали, еще не до конца понятен. Но из-за того, что многие раковые заболевания распространяются по всему телу и вызывают рецидивы, более глубокое понимание этого процесса жизненно важно, поэтому мы продолжим исследовать», - высказался соавтор научной работыт Марко Монтанер.