Польза и вред для здоровья кедровой настойки

Кедровая настойка является весьма полезным продуктом для здоровья. Сегодня MedikForum.ru разберёт, в чём польза и вред, расскажет некоторые рецепты приготовления.

Польза кедровой настойки





Кедровая настойка содержит в составе семена кедра, реже – неочищенные шишки с орехами. Напиток употребляют для разных целей – профилактических и лечебных. Разберём подробнее пользу.





Является профилактическим и лекарственным средством против гастрита и язвы желудочно-кишечного тракта. Орешки в составе имеют жирные кислоты, маслянистые ингредиенты, обволакивающие желудок, улучшающие состояние пищеварительного тракта.





Кедровая настойка позволяет облегчить состояние людей с отложениями солей в суставах. Напиток выводит избыток солей, возвращая суставам подвижность.





Используется в качестве средства от инфекционных и простудных недугов. Витамины, минералы позволят добиться положительного результата. Спиртовая основа оказывает согревающее действие.





Люди с ревматизмом обязаны принимать препарат, ослабляющий симптомы. Особенно эффективно в период обострения, активные компоненты медикамента будут действовать.





Кедровую настойку позволительно применять наружно. Лекарство способно справиться с повреждениями на кожи – затягивает раны, лечит кожу. Быстрое заживление гарантированно, плюс дезинфекция.





Улучшает и восстанавливает слуховые и зрительные функции. При нарушениях её можно применять.





Мужчинам окажет благотворный эффект. Оно усиливает мужские силы, потенцию улучшает. Витаминный состав очень богат, что и приносит пользу представителям сильного пола.





Настойка из кедровых орехов – идеальный продукт для тех, кто не любит сами орешки, но хочет получить пользу. Напиток принимают при инфекционных болезнях, воспалениях, ради укрепления организма.





Вред кедровой настойки





Настой из кедра вреден только при чрезмерном употреблении. Не нужно перебарщивать в его использовании. К тому же имеется ряд противопоказаний. Запрещается применять при следующих состояниях:





Неприятие, непереносимость алкоголя, противопоказания к приёму спиртного;

Аллергические реакции на компоненты;

Заболевания печени;

Приём медикаментов, не совместимых с алкоголем;

Беременность, грудное вскармливание;

Возраст до 18 лет.





Методы приготовления





Лечебные свойства зависят от основы, в качестве которой может выступать спирт, водка или самогон. Раскроем несколько рецептов.





С очищенными орехами: 40 гр орехов залить 0,5 литра спиртового раствора, поместить в стеклянную тару. 40 дней выдерживать, каждые три дня перемешивая. Процедить и принимать по рекомендациям врача.





С неочищенными орешками: 500 граммов неочищенных орехов залить спиртом, через 2 недели проверить на присутствие ядер внутри. Если при раскалывании ореха нет ядра внутри, то кедровая настойка готова.





С размятым кедром: кедр размять, залить водкой или спиртом на 5 см выше уровня продукта. Подождать неделю, процедить, перелить в стеклянную емкость и употреблять.