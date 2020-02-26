Северная Корея жестко борется с коронавирусом
В стране приняты беспрецедентные меры, среди которых карантин продолжительностью в месяц и изоляция... иностранных дипломатов. По улицам населенных пунктов ездят автомобили с громкоговорителями, информирующие население.
Власти Северной Кореи решили максимально жестко обезопасить страну от возможной эпидемии коронавируса, которая уже развернулась в соседнем Китае. Если во всех странах продолжительность карантина составляет 14 дней, то в КНДР его увеличили до одного месяца. Иностранные дипломаты заперты в своих посольствах и резиденциях, а через мобильные громкоговорители на улицах к гражданам доносят предупреждения об опасностях. От местных СМИ потребовали беспрекословного подчинения министерству здравоохранения.
Все пребывающие в КНДР граждане проходят обязательный карантин в 30 дней. От дверей к дверям ходят представители санитарных ведомств и проверяют здоровье жителей. По официальной статистике в КНДР нет ни одного заболевшего, и тем самым она является единственным полностью "чистым" соседом Китая (в Южной Корее началась эпидемия вируса). Прибытие иностранных туристов в КНДР временно приостановлено, а всем иностранцам, уже живущим в стране, с начала февраля запрещено покидать дома. Российский дипломат Александр Мацегора, фактически запертый в собственной резиденции, назвал происходящее "морально удручающим". Посольство нашей страны лишилось дипломатической почты, сюда не поступают даже медицинские средства первой необходимости. Сотрудникам посольства разрешается выходить на улицу только с целью выноса мусора до ближайшего контейнера, который немедленно опорожняется корейцами и дезинфицируется.
Российские дипломаты фактически лишены возможности работать, встречаться, проводить собеседования и переговоры с властями КНДР или другими зарубежными посольствами. Наши дипломаты имеют право лишь звонить по телефону в МИД КНДР, а официальные письма оттуда падают в почтовый ящик. Мацегора назвал ситуацию "экстраординарной" и признался, что подобная самоизоляция обходится очень дорого для корейского государства, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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