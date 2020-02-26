Первый новый способ лечения кашля за 50 лет
Врачи Университета Манчестера испытывают новый лекарственный препарат гефапиксант. Он предназначен для жертв хронического кашля, при котором симптомы не исчезают более 8 недель подряд.
У человечества появилась надежда на создание первого за последние 50 лет нового лекарства от кашля. Ученые из Великобритании похвастались, что смогли обуздать симптомы хронического кашля с помощью таблеток для приема дважды в день. Новый препарат получил название гефапиксант. Он способен уменьшить выраженность кашля на две трети. Хроническим называют кашель, продолжающийся более 8 недель подряд. Сейчас у медицины нет возможности помочь таким пациентам, у ряда которых кашель может продолжаться годами.
Создатели лекарства надеются, что его можно будет применять и для лечения обычного кашля. Результаты клинического исследования с участием 253 пациентов публикует научный журнал Lancet Respiratory Medicine. Доза гефапиксанта в 50 мг в день сократила интенсивность кашля, в среднем, на 67% от того уровня, что был до начала эксперимента. Любопытно, что в группе на плацебо тоже наблюдалось подобное сокращение - на 30%. Следовательно, гефапиксант превосходит по эффективности плацебо лишь на 37%.
Даже это является клинически существенным результатом. Теперь его необходимо подтвердить в ходе двух более масштабных исследований с участием свыше 1 800 человек. Ожидается, что их итоги подведут до конца года, и уже потом гефапиксант получит лицензию. Лекарство блокирует нерв в горле, инициирующий кашлевый рефлекс. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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