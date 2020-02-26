Лечение собачьего рака мозга поможет людям
Методика лечения рака мозга у собак может пригодиться жертвам самых агрессивных опухолей среди людей. Речь идет об опухоли под названием глиобластома.
Исследователи из Jackson Laboratories в США сравнили образцы глиобластом от собак, а также от детей и взрослых людей. Оказалось, что иммунотерапия, используемая для лечения наших четвероногих любимцев с глиобластомой, может более эффективно применяться для борьбы с тем же самым смертоносным раком среди людей. Возможность прожить более 5 лет у человека с глиобластомой после установки диагноза составляет 5%. Частично это связано с тем, что большинство опухолей неоперабельны. Обычно их лечат химиотерапией, но это лишь ненадолго продлевает жизнь пациентов, поскольку опухоли дают рецидивы.
В образцах опухолей у собак и людей были обнаружены схожие генетические мутации и изменения числа хромосом. Раковые клетки собак больше были похожи на аналогичные клетки у детей, чем у взрослых. Это связано с тем, что у собак рак развивается примерно в таком же возрасте, как и у детей. Ученые считают, что использование иммунотерапии, предназначенной для собак, сделает эту разновидность лечения более эффективной для человека.
В ходе исследования, результаты которого опубликованы Cancer Cell, ученые взяли посмертные образцы опухолей у 83 собак, умерших от рака мозга. Был проведен подробный молекулярный анализ, результаты которого сравнили с образцами опухолей человека. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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