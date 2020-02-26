Новый сенсор Bluetooth засекает сердечную недостаточность
Этот сенсор способен распознать коварный сбой в работе сердца за 10 дней до того, как он произойдет. Причем даже у пациентов без всяких симптомов.
Ученые создали новый Bluetooth сенсор, способный заранее распознавать сердечную недостаточность. Точность в прогнозе составляет 80%. Сенсор представляет собой пластырь, надеваемый на грудь. Он следит за ритмом сердца и пульсом, качеством сна, количеством шагов и даже осанкой. Информация поступает в мобильное приложение, использующее искусственный интеллект для вынесения результатов по каждому пациенту в отдельности. Приложение распознает ухудшение функционала сердца до того, как это заметят врачи и сами люди.
В среднем, это происходит за 10,4 дня до развития характерных симптомов сердечной недостаточности. Ученые Университета Юты утверждают, что их технология сократит количество госпитализаций. Они проследили за 100 пациентами с сердечной недостаточностью со средним возрастом в 68 лет, носившими сенсор в течение трех месяцев. Устройство поднимало тревогу, когда показатели отличались от нормы, а состояние здоровье ухудшалось.
Речь идет не о предупреждении собственно сердечной недостаточности (болезни тяжелой, хронической и протекающей годами), а о предупреждении ее обострений, при которых любой промедление с оказанием медицинской помощи может стоить пациенту жизни. Устройство вовремя улавливает обострения, информирует врачей, те принимают меры и не допускают ситуацию до необходимости в госпитализации, пишет American Heart Association journal, Circulation: Heart Failure. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий