Малина: богата антиоксидантами, которые предотвращают рак и помагают при ХОБЛ
Малина содержит много пищевых волокон и полифенольных компонентов - эллагитанинов и антоцианов. Они придают малине красивый цвет, и делают ягоды отличным дополнением к диетическим стратегиям. В частности, служат средством профилактики рака и могут помочь модулировать воспалительный статус у пациентов с ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких).
Малина - яркая, вкусная и обеспечивает широкий спектр полезных свойств. Эти ягоды являются богатым источником витаминов, минералов и других питательных веществ, которые способствуют хорошему здоровью.
- Потеря веса и здоровье кишечника. Малина богата пищевыми волокнами, марганцем и пребиотиками, способствующими похудению и улучшают здоровье кишечника. Пищевые волокна задерживают опорожнение желудка, заставляя вас чувствовать себя сытыми гораздо дольше. Клетчатка помогает регулировать движения кишечника. Пребиотики способствуют росту и процветанию полезных кишечных бактерий, поддерживающих здоровый микробиом.
- Обладают противораковыми свойствами. Исследование, опубликованное в "Журнале канцерогенеза", показало, что фитохимические вещества, содержащиеся в малине, могут ингибировать канцерогенез, проявляя противораковое действие. Антиоксиданты предотвращают повреждение клеток, направляя и нейтрализуя свободные радикалы.
- Помогают повысить интеллект. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показывает, что диета, богатая антиоксидантами, может улучшить здоровье мозга и неврологической системы.
- Защищают глаза. Малина содержит антиоксидант зеаксантин, который отфильтровывает вредные синие лучи света. Это может сыграть потенциальную роль в защите глаз от возрастной макулярной дегенерации, приводящей к потере зрения из-за повреждения сетчатки.
- Помогает при ХОБЛ. Исследование, опубликованное в журнале Multidisciplinary Respiratory Medicine, показало, что антиоксидант N-ацетилцистеин напрямую контрастировал с окислителями и вмешивался в процессы, которые подпитывают развитие ХОБЛ. N-ацетилцистеина больше всего содержится в малине.
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