Ученые предложили «противоядие» от боли и негативных эмоций

Последние несколько лет осознанность – настоящий тренд. Это понятие предполагает фокусировку субъекта на переживаниях в текущем моменте, без отвлечения на мысли о прошлом или будущем. И ученые в очередной раз доказали, какие преимущества это может предложить человеку.Команда исследователей из Йельского и Колумбийского университетов и Колледжа Дартмута установила, что даже 20-минутная сессия осознанности помогает справиться с физической болью и негативными эмоциями.Участников исследования разделили на две группы. На протяжении всего эксперимента выполнялось сканирование головного мозга.У первой группы регистрировался ответ на физическую боль от применения высокой температуры на предплечье. Второй группе демонстрировали неприятные изображения.В обеих группах исследователи обнаружили существенное различие в сигнальных путях мозга, при применении практик осознанности и обычной реакции.Участники сообщили об уменьшении боли и негативных эмоций, когда они сосредотачивались на текущем моменте. На сканах головного мозга также обнаружилось сокращение активности, ассоциированной с болью и плохими мыслями. Изменения не были обнаружены в префронтальной коре головного мозга, а значит, сила воли не при чем.«Умение оставаться в текущем моменте, когда испытываешь боль или негативные эмоции, может иметь преимущества для пациентов с хроническими заболеваниями», - сделал вывод Хеди Кобер, автор статьи, доцент кафедры психиатрии и психологии в Йельском университете.