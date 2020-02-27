Ученые предложили «противоядие» от боли и негативных эмоций
Последние несколько лет осознанность – настоящий тренд. Это понятие предполагает фокусировку субъекта на переживаниях в текущем моменте, без отвлечения на мысли о прошлом или будущем. И ученые в очередной раз доказали, какие преимущества это может предложить человеку.
Команда исследователей из Йельского и Колумбийского университетов и Колледжа Дартмута установила, что даже 20-минутная сессия осознанности помогает справиться с физической болью и негативными эмоциями.
Участников исследования разделили на две группы. На протяжении всего эксперимента выполнялось сканирование головного мозга.
У первой группы регистрировался ответ на физическую боль от применения высокой температуры на предплечье. Второй группе демонстрировали неприятные изображения.
В обеих группах исследователи обнаружили существенное различие в сигнальных путях мозга, при применении практик осознанности и обычной реакции.
Участники сообщили об уменьшении боли и негативных эмоций, когда они сосредотачивались на текущем моменте. На сканах головного мозга также обнаружилось сокращение активности, ассоциированной с болью и плохими мыслями. Изменения не были обнаружены в префронтальной коре головного мозга, а значит, сила воли не при чем.
«Умение оставаться в текущем моменте, когда испытываешь боль или негативные эмоции, может иметь преимущества для пациентов с хроническими заболеваниями», - сделал вывод Хеди Кобер, автор статьи, доцент кафедры психиатрии и психологии в Йельском университете.
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