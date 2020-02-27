Пробиотики могут помочь в борьбе с симптомами депрессии

Обширные исследования человеческого микробиома продемонстрировали, что разнообразие бактерий, присутствующих в кишечнике, может помочь в борьбе с симптомами депрессии, тревожности и посттравматического расстройства. В некоторых случаях наблюдаются серьезные улучшения.Иранские ученые опубликовали работу в журнале Nitrution, сделав вывод, что прием пробиотиков, в составе которых есть бактерии lactobacillus casei и lactobacillus acidophilus снижает маркеры депрессии.В небольшом рандомизированном, двойном-слепом исследовании с применением плацебо участвовало сорок человек с депрессивным расстройством. Часть из них в течение восьми недель получала пробиотики, часть плацебо. Ученые учитывали данные по диете и физической активности на протяжении восьми недель после окончания курса.Судя по опроснику, участники, получавшие пробиотик, отмечали более низкие баллы, оценивая свое депрессивное состояние. Анализ крови также продемонстрировал снижение уровня инсулина и его резистентности, увеличение уровня глутатиона и снижение маркеров воспаления.