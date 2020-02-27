Обнаружена генетическая мутация, влияющая на способность тренироваться
Команда ученых обнаружила генетическую мутацию, которая снижает способность эффективно тренироваться.
В исследовании, опубликованном в The New England Journal of Medicine, команда исследователей из Королевского колледжа Лондона, обнаружила связь между генетической мутацией, которая влияет на клеточное восприятие кислорода, и ограниченной способностью пациента выполнять упражнения.
Команда определила пациента, у которого была пониженная скорость роста, постоянный низкий уровень сахара в крови, ограниченная физическая нагрузка и очень большое количество эритроцитов.
Команда провела генетический и белковый анализ, проверила физиологию дыхания на моделируемой большой высоте, измерила их физическую нагрузку и выполнила серию метаболических тестов.
Ген VHLГен VHL является основным для выживания клеток при снижении доступности кислорода. После генетического анализа было выявлено изменение в гене, которое связано с нарушением функциональности в митохондриях, электростанции клетки, использующих кислород для подпитки клеточной жизни.
"Открытие этой мутации и связанного с ней фенотипа является захватывающим, поскольку позволяет глубже понять физиологию человека, особенно с точки зрения того, как тело чувствует и реагирует на снижение доступности кислорода".Это исследование закладывает основу для изучения новых мутаций, влияющих на пути восприятия кислорода, как мутации связаны с интегративной функцией человеческого организма в целом. Улучшение понимания этих механизмов будет способствовать лечению гипоксических состояний.
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