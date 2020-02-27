Чем опасно лечение стволовыми клетками?

Чем опасно лечение стволовыми клетками?

Стволовые клетки-это базовые клетки, которые могут превратиться в любой другой тип клеток, необходимый нашему организму. Большинство клеток в организме начинаются как стволовые клетки, а затем они врастают в ткани других частей тела. 

Ученые считают, что с помощью стволовых клеток можно вылечить некоторые заболевания. Например, человек, страдающий болезнью Паркинсона, может иметь стволовые клетки, превращенные в клетки, которые заменяют поврежденные ткани. Стволовые клетки также могут быть превращены в здоровую ткань для лечения болезней сердца, диабета или поврежденного позвоночника.

Взрослые стволовые клетки находятся в коже, печени, костном мозге и других местах. Эти естественные стволовые клетки восстанавливают поврежденные клетки и заменяют их, когда они необходимы.

Однако, медицинские эксперты указывают на возможные факторы риска при изменении стволовых клеток и пересадке их в организм больного человека. Такие трансплантаты могут передавать другие заболевания, и стволовые клетки имеют риск превратиться в раковые клетки.
Теги : стволовые клетки, рак, болезнь Паркинсона
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