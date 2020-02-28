Привычный кишечный микроб оказался виновником рака

E. Coli
Раковые изменения клеток могут провоцироваться распространенным кишечным микробом, который имеется у многих людей, заявляет исследование опубликованное в журнале Nature.

К такому выводу пришли ученые из Института Хюбрехта и Детского онкологического центра Принцесса Масима в Утрехте, Нидерланды.

Специалисты изучили, как распространенная бактерия – кишечная палочка (E. Coli) воздействует на клетки кишечника. Выяснилось, что E. Coli провоцирует запуск уникального механизма, который приводит к мутации ДНК в человеческой клетке. Именно такая мутация обнаруживается у пациентов с раком кишечника.

Впервые ученым удалось установить четкую связь между микробиомом и генетическими изменениями, которые провоцируют развитие рака.

По результатам исследований ученые могут разработать терапию по предотвращению колоректального рака путем уничтожения «плохой» бактерии.
Теги : рак кишечника, кишечная палочка
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