Привычный кишечный микроб оказался виновником рака

Раковые изменения клеток могут провоцироваться распространенным кишечным микробом, который имеется у многих людей, заявляет исследование опубликованное в журнале Nature.К такому выводу пришли ученые из Института Хюбрехта и Детского онкологического центра Принцесса Масима в Утрехте, Нидерланды.Специалисты изучили, как распространенная бактерия – кишечная палочка (E. Coli) воздействует на клетки кишечника. Выяснилось, что E. Coli провоцирует запуск уникального механизма, который приводит к мутации ДНК в человеческой клетке. Именно такая мутация обнаруживается у пациентов с раком кишечника.Впервые ученым удалось установить четкую связь между микробиомом и генетическими изменениями, которые провоцируют развитие рака.По результатам исследований ученые могут разработать терапию по предотвращению колоректального рака путем уничтожения «плохой» бактерии.