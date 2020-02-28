Вспышку коронавируса предсказали год назад
Эпидемию коронавируса, которая наблюдается в целом ряде стран, предсказали ещё год назад. К сожалению, человечество не слишком хорошо к ней подготовилось.
В январе 2019 года было опубликовано исследование, в выводах которого говорилось о том, что «с большой степенью вероятности человечество будет поражено вспышками вирусов, происходящих из организма летучих мышей». Они будут походить на атипичную пневмонию или коронавирус ближневосточного респираторного синдрома, и скорей всего начнут распространяться с Китая. Сами по себе коронавирусы не являются чем-то новым, человечеству они известны на протяжении десятков лет, как среди людей, так и среди животных. Поэтому многие «эксперты» сегодня подчеркивают, что грипп убивает гораздо больше людей, чем сейчас зафиксировано смертей от коронавируса, а значит, бояться нечего.
При этом намеренно упускается из вида, что смертность от гриппа фиксируется в моменты его эпидемий, когда гриппом болеют сотни миллионов людей. А новой коронавирус набирает обороты, счет идет пока на десятки тысяч, однако смертность уже составляет порядка 2-10%. При этом его заразность вполне сопоставима с заразностью гриппа, а это значит, что вирус может распространиться на миллионы людей с очевидными и катастрофическими последствиями, если человечеству не удастся его сдержать.
Год назад группа китайских исследователей предсказала возможную эпидемию коронавируса. В их исследовании говорилось, что вирус придёт от летучих мышей, указывалась и страна его происхождения - Китай. Как это ни удивительно, многие человеческие вирусы начинаются с летучих мышей, это касается и вируса Эбола, и бешенства. Летучие мыши – идеальные вирусные резервуары. Огромные колонии этих животных проживают в Китае, здесь фиксируется и максимальная плотность населения, а также большие проблемы с гигиеной. Это намного увеличивает вероятность развития эпидемий, пишет ZME Science. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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