ВОЗ пока не будет объявлять глобальную эпидемию коронавируса
Уже 26 граждан Китая стали жертвами опасного для жизни коронавируса, более 800 человек инфицированы. Но Всемирная организация здравоохранения утверждает, что объявлять о глобальной эпидемии слишком рано.
Смертность от коронавируса в Китае достигла 26 человек, но по мнению экспертов ВОЗ, рано объявлять эпидемию и вводить во всём мире экстренные меры предосторожности. Похожий на атипичную пневмонию вирус появился в конце прошлого года в городе Ухань, и с тех пор было зарегистрировано более 800 заболевших, включая одного в США и двух в Японии. Подавляющее большинство пациентов находится именно в Ухане, но теперь вирус распространился и в другие части света благодаря бурному празднованию китайского Нового года, собравшему большое число приезжих.
В прошлый четверг ВОЗ на пресс-конференции заявила, что объявит эпидемию в том случае, если вспышка будет развиваться. Власти Поднебесной уже закрыли Ухань с 11 млн человек. Сюда запрещены полеты самолетов, вводятся ограничения на въезд и выезд местных жителей. Всех тщательно проверяют с помощью специальных электронных термометров, измеряющих температуру тела.
Впрочем, ученые подчеркивают, что инкубационный период вируса продолжается до двух недель, и эти замеры температуры большого эффекта не дадут. За две недели множество людей может разъехаться в разные страны, имея нормальную температуру. И только потом они начнут сами болеть и заражать других. Власти России, как и многих других стран, призвали своих граждан воздержаться от поездок в Китай, а некоторые турфирмы начали возвращать деньги за проданные путёвки. Информацию о развитии ситуации публикует британская газета The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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