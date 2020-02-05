Мир все еще может сдержать китайский вирус
Количество заразившихся за пределами Китая составляет пока лишь 176 человек. А значит, коварную болезнь все еще можно не выпустить из Поднебесной.
У мира имеется "окно возможностей" по сдерживанию эпидемии китайского коронавируса, что не позволит ей перерасти в пандемию. Напомним, что эпидемией называют вспышку болезни в одной стране или регионе, а пандемией она становится, когда переходит в другие страны. Пока за пределами Китая зарегистрировано всего 176 случаев, и большинство зараженных это сами китайцы из Уханя или соседних регионов, успевшие покинуть родину. Первая смерть от коронавируса вне пределов Китая связана с 44-летним жителем провинции Хубэй, который выехал на Филиппины. Всемирная организация здравоохранения убеждена, что человечество имеет все силы не дать вирусу распространиться.
Пока количество зараженных составляет 24 000, из их более 2 000 - в тяжелом состоянии. 490 человек умерли, преимущественно это пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом. Если верить официальной статистике, смертность от коронавируса приближается к 2%, что сопоставимо со смертностью от испанки, которая в 1918 году убила 50 млн человек. Но эксперты подчеркивают, что статистика касается лишь верхушки айсберга - тех, у кого болезнь вызвала серьезные симптомы. У 97% заболевших она протекает умеренно и проходит сама собой, и фактическая смертность намного меньше. Об этом пишет The Daily Mail.
В России по-прежнему два официально подтвержденных случая болезни у двух граждан Китая. Наша страна продолжает принимать авиарейсы из Поднебесной, но США, Вьетнам, Австралия и некоторые другие страны приостановили воздушное сообщение с Китаем. В аэропортах РФ всех прилетевших из Китая встречают медицинские работники, измеряющие температуру. Китайские власти призывают мировое сообщество не изолировать их страну. Они подчеркивают, что в китайских аэропортах введены жесткие меры профилактики, ни один житель КНР, демонстрирующий признаки болезни, из страны выпущен не будет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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