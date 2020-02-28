Риск цистита можно предсказать по кишечным бактериям
Опасность развития цистита и других инфекций мочевыводящих путей можно предсказать по инфекционным кишечным бактериям. К такому выводу пришли американские ученые.
Инфекции мочевыводящих путей у пациентов после трансплантации почек могут быть спровоцированы бактериями, обитающими в пищеварительной системе. Опубликованное в журнале Nature Communications исследование показало, что микробиота кишечника или уникальный набор бактерий в пищеварительной системе, может использоваться для поражения мочевыводящих путей инфекционными организмами. Значит, для лечения цистита и тому подобных болезней следует применять новые стратегии, направленные на восстановление баланса кишечных бактерий в пользу так называемых здоровых или «хороших» микроорганизмов.
Исследование выявило определённые кишечные бактериальные профили, связанные с риском развития инфекций мочевыводящих путей. Предыдущие наблюдения определили эти связи уже в момент инфекций, но не смогли назвать микробные характеристики, которые им предшествуют. А именно на основе этих характеристик и можно сделать прогноз о будущем развитии цистита и других болезней, чтобы защититься от них. И вот теперь этот пробел удалось восполнить за счет сбора анализов стула и мочи 168 пациентов после трансплантаций почек в течение трех месяцев.
Американские исследователи использовали самую последнюю высокоточную технологию для секвенирования разновидностей бактерий. К работе привлекли пациентов после пересадки почек, поскольку они принимают лекарства для препятствования отторжения донорского органа, что подавляет активность иммунной системы. Именно это и увеличивает риск инфекций мочевыводящих путей и других болезней. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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