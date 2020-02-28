Питание, которое вылечит мигрень: продукты от головной боли





Мигрень лечится самыми разными средствами, в том числе важно наладить питание. Определенные продукты позволят избавиться от головной боли. Подробнее – в материале MedikForum.ru.

Правила питания при мигрени





С помощью питания можно уменьшить частоту головной боли, даже избавиться от неё. В рационе не должно находиться веществ, сужающих, расширяющих и расслабляющих сосуды, вызывающих болезнь. Речь о тирамине, кофеине, нитратах, гистамине, глутамате натрия, простых сахарах, меди.





Приступ мигрени может наступить из-за пропуска приёма пищи. Поэтому страдающим от постоянных болей рекомендовано отказаться от голодания, питаться надо 3-4 раза в сутки, снизить количество потребляемых сладостей, соленостей, маринованных, жирных блюд. Отказ от экзотических продуктов, экспериментов с едой. Резкие перемены в питании могут стать причиной мигрени.





Запрещённые продукты при головных болях





Запрещено питаться копченой рыбой и мясом, употреблять алкоголь, особенно пиво и красное вино. Исключить из рациона орехи, бобы, субпродукты, жирное свиное мясо, вяленое мясо, колбасу салями, сыры, рыбную икру, цитрусовые фрукты, ферментированный соевый творог, кислую капусту, квас, пивные дрожжи.





Некоторые продукты потребуется ограничить в употреблении:





Холодец, мясные бульоны;

Заливные блюда из рыбы и мяса;

Редис, хрен;

Горчица, лук, чеснок;

Жирные сливки, сметана;

Колбаса, сардельки, сосиски.





Есть сведения о вреде кофеиносодержащих напитков при мигрени. Они могут становиться причиной развития болезненных ощущений в голове. Рискуют люди, употребляющие кофе, энергетические напитки, зеленый и черный чай, кола, шоколад, какао.





Правильное питание при мигрени





В рационе человека, страдающего от мигреней, должны присутствовать следующие элементы: фолиевая кислота, витамин В12, медь, железо, витамин В6, D. Данные компоненты насыщают мозг, позволяют избавиться от стрессов, депрессии, снижают давление, уменьшают приступы головной боли, тошноты. Они в достатке содержатся в следующих продуктах:





Авокадо, свёкла, шпинат, спаржа, тыква, брокколи;

Фасоль, злаковые, свежие овощи;

Печень, яйцах, морепродуктах, молочных продуктах.





Также эффективно добавить в рацион питания бурый рис, гречку, овсянку, мясо домашней птицы, сухофрукты, оливковое, кукурузное, подсолнечное масла, морскую рыбу, свежие анчоусы, льняные семена, огурцы, груши, зелёные яблоки, персики, вишню. Результативны нежирное молоко, финики, сладкий творог, кислые морсы, бананы, инжир, дыня.





Помните, помогает не только питание, но и отказ от вредных привычек, занятия спортом, прогулки, избавление от стрессов. Совокупность данных факторов поможет избавиться от постоянных головных болей.