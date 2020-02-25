ВОЗ: коронавирус «достиг пика» в Китае, но может вызвать глобальную пандемию
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник заявила, что новая эпидемия коронавируса «достигла своего пика» в Китае, но предупредила, что всплеск случаев в других странах вызывает «глубокую обеспокоенность», и страны должны подготовиться к «потенциальной пандемии коронавируса».
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус сказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Китае произошел в период с 23 января по 2 февраля, число новых случаев «неуклонно снижается».
«Этот вирус может быть локализован», - сказал он журналистам в Женеве, похвалив Китай за помощь в предотвращении еще большего распространения болезни посредством беспрецедентных блокировок и карантинов в эпицентре вспышки или вблизи нее.
Рост числа инфицированных коронавирусом в других частях мира вызвало аналогичные решительные меры. Италия заблокировала 11 городов, а Южная Корея дала распоряжение 2,5 миллионам жителей города Тэгу оставаться в помещении. Афганистан, Бахрейн, Ирак, Кувейт и Оман объявили о своих первых случаях заболевания в понедельник. Италия сообщила о четырех смертельных случаях в понедельник, в результате чего общее число достигло семи.
Экономические потери от коронавирусаКоронавирус наносит большой урон мировой экономике, поскольку многие фабрики в Китае закрыты.
В воскресенье Международный валютный фонд предупредил, что эпидемия ставит под угрозу «хрупкое» восстановление мировой экономики, а Белый дом заявил, что остановка в Китае окажет влияние на США.
Брюс Эйлвард, руководитель международной миссии экспертов, сказал, что Китаю пора начать снимать некоторые ограничения:
«Очевидно, что они хотят вернуть общество к подобию нормальной жизни, коронавирус может существовать ... месяцами».
Медикфорум писал, что простой анализ крови может снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
Оставить комментарий