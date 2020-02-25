ВОЗ: коронавирус «достиг пика» в Китае, но может вызвать глобальную пандемию

«Этот вирус может быть локализован», - сказал он журналистам в Женеве, похвалив Китай за помощь в предотвращении еще большего распространения болезни посредством беспрецедентных блокировок и карантинов в эпицентре вспышки или вблизи нее.

Экономические потери от коронавируса

«Очевидно, что они хотят вернуть общество к подобию нормальной жизни, коронавирус может существовать ... месяцами».