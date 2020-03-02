Ученые установили, как отсутствие физических нагрузок влияет на сердце

Ученые обратили внимание на приматов. Дело в том, что они также ведут малоподвижный образ жизни, но не теряют выносливость со временем. Более того, у них не развиваются различные сердечно-сосудистые заболевания. Исследователи сравнили кровеносную систему приматов и человека. Им удалось обнаружить различия, которые ранее не учитывались наукой. Результаты исследования были опубликованы в журнале PNAS.Исследователи обратили внимание на форму сердца у человека и приматов. У обезьян сердце имеет более округлую форму, а у человека - вытянутую. Было отмечено, что стенки мышечного органа у приматов значительно толще, чем у человека. Ученые обнаружили способность сердца, которой нет у обезьян. В случае экстренной нагрузки человеческое сердце может "закручиваться", то есть изменять форму для усиленного прогона крови по организму.Оказалось, что "сидячий" образ жизни делает форму человеческого сердца более округлой и оно теряет способность к "закручиванию". Примечательно, что подобный эффект был замечен у тех, кто занимается профессиональным спортом. Их сердце адаптируется к постоянным физическим нагрузкам.