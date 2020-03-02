Японские ученые обнаружили связь между походкой и импотенцией у мужчин
Японские ученые изучали причины, по которым у мужчин возникает эректильная дисфункция. Они обнаружили интересную связь между мужской импотенцией и походкой. Результаты исследования были опубликованы в издании The Journal of Sexual Medicine под авторством врача Шинго Хакатеямы.
Медик утверждает, что на мужскую потенцию влияет гибкость паховой области и её мышечная сила. Оказалось, что мужчины, с коротким относительно роста шагом, на 40% больше рискуют стать жертвами эректильной дисфункции. Скорость ходьбы, по результатам исследования, никак не повлияла на развитие импотенции.
Ученые из Японии советуют мужчинам увеличивать шаг, чтобы улучшать кровообращение в паховой области. Позиция исследователей была подтверждена результатами наблюдения за 324 участниками эксперимента.
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