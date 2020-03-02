Ученым впервые удалось вылечить мышей от диабета
Ученым из Медицинской школы Университета Дж. Вашингтона удалось достичь небывалых результатов в борьбе с острой формой диабета. Они применили подход борьбы с недугом, основанный на использовании стволовых клеток. Медики уже знают, что при сахарном диабете бета-клетки поджелудочной железы перестают вырабатывать инсулин, который призван снижать уровень сахара в крови.
Ранее у специалистов не получилось вновь активизировать бета-клетки, чтобы они начали работать на полную мощность. Но исследователям удалось этого добиться с помощью выращивания новых бета-клеток поджелудочной железы с использованием стволовых клеток. Метод использовали на мышах. За две недели терапии уровень сахара в их организме опустился до нормы и держался на таком уровне более девяти месяцев.
Доцент кафедры медицинской и биомедицинской инженерии в Университете Дж. Вашингтона Джеффри Миллман рассказал, что в дальнейшем ученые займутся изучением такого подхода в лечении диабета на более крупных животных. По мнению медика, говорить о переносе результатов исследования на человека ещё рано.
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