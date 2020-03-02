В 2020 году начнутся испытания российского препарата для лечения СМА

Лаборатория

Пресс-служба Министерства здравоохранения России рассказала об испытаниях российского препарата для борьбы со спинальной мышечной атрофией. По информации ведомства, работы по изучению влияния действующего вещества на человеческий организм начнутся уже во второй половине 2020 года.

Спинальной мышечной атрофией называют группу наследственных заболеваний, которая поражает двигательные нейроны передних рогов спинного мозга. Минздрав ожидает, что производитель препарата подаст заявление на проведение клинических испытаний с участием пациентов уже этим летом. 

Окончательное решение о сертификации препарата вынесет совет специалистов Минздрава России и профильных научных центров, который будет следить за ходом клинических испытаний.
Теги : СМА, препарат, Минздрав России, клинические испытания
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