В России резко выросли продажи БАДов из-за обмана производителей

Специалисты ведомства определили, что производители стали давать своим продуктам имена, более похожие на медицинские препараты. Неоднократно были выявлены случаи, когда производители БАДов частично копировали название определенного медицинского препарата, обманывая доверчивого покупателя. В пример можно привести известный немецкий препарат для профилактики и терапии почечных заболеваний "Канефрон".Совсем недавно на российском рынке появились аналогичные добавки - "Нефросторн" и "Уронорм". На данный момент в Минздраве видят только одно решение - ограничить рекламу БАДов.