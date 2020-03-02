Глава Минздрава считает, что врачей нужно учить этике общения с пациентами
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал врачей отказаться от модели "лабораторной медицины", в которой общение с пациентом сводится к взаимодействию на инструментальном уровне. Другими словами, чиновник выступает за то, чтобы медики были более общительны и приветливы по отношению к своим пациентам. Об этом глава Минздрава рассказал на открытии здравоохранительного блока конкурса "Лидеры России 2020".
Мурашко считает, что врачи должны уделять большее внимание вопросам этики в здравоохранении и работе с гражданами.
"Может быть, мы должны поменять свой взгляд на то, как общаться с пациентом? На то, какие технологии и методы работы мы должны применять?", - обратился чиновник к присутствующим.
Напомним, в этом году впервые в программу конкурса "Лидеры России" была введена специализация "Здравоохранение". Победителями первого этапа станут 30 участников. Десятку лучших определят на финале, который пройдет в конце марта в Сочи.
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