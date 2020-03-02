Глава Минздрава считает, что врачей нужно учить этике общения с пациентами

"Может быть, мы должны поменять свой взгляд на то, как общаться с пациентом? На то, какие технологии и методы работы мы должны применять?", - обратился чиновник к присутствующим.

Мурашко считает, что врачи должны уделять большее внимание вопросам этики в здравоохранении и работе с гражданами.Напомним, в этом году впервые в программу конкурса "Лидеры России" была введена специализация "Здравоохранение". Победителями первого этапа станут 30 участников. Десятку лучших определят на финале, который пройдет в конце марта в Сочи.