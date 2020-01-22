Акушер Мурашко займется лечением Минздрава
Новым министром здравоохранения России назначен Михаил Мурашко. Деятельность этого ведомства в последние годы вызывала много вопросов.
Даже в Государственной Думе, довольно лояльно относящейся к действующей власти, признавали, что российский Минздрав сам болен и нуждается в срочном лечении. В медицинских учреждениях наблюдается нехватка расходных материалов (в некоторые московские больницы просят приносить собственные градусники), отмечается катастрофическая нехватка младшего и среднего медперсонала, ну а случаи массовых увольнений врачей в тех или иных регионах страны уже давно привлекают всеобщее внимание. Теоретически бесплатное здравоохранение в нашей стране по факту довольно часто под тем или иным видом требует денег от пациентов, ибо существующие заработные платы медперсонала, конечно же, абсолютно недостаточны. Но более всего в вину Веронике Скворцовой ставили ее реформу по укрупнению медицинских учреждений, которая привела к закрытию огромного количества небольших больниц, акушерских пунктов и поликлиник. Сама Скворцова косвенно признавалась в том, что эта реформа провалилась.
53-летний Мурашко родом из Екатеринбурга. После службы в армии он поступил в Уральский мединститут, специализировался на акушерстве и гинекологии, затем трудился в Коми, где, в том числе, возглавлял и местный Минздрав. С 2013 Михаил Мурашко - глава Росздравназдора, за его плечами защита двух докторских диссертаций, выпуск меджурналов и огромный практический опыт руководства самыми разными учреждениями и ведомствами. Но самое главное - репутация крепкого менеджера, отлично разбирающегося в организационных вопросах всех звеньев системы - от фельдшерских пунктов до научных центров.
От Мурашко ждут проведения реформы, которую можно будет сравнить с реформой российской армии. Медсестры и врачи должны получать достойные зарплаты, в аптеках больше не может наблюдаться дефицита жизненно необходимых людям лекарств, не должно быть никаких перебоев с бесплатным снабжением ВИЧ-инфицированных россиян, число которых стремительно растет. Минздрав нуждается в лечении, и хочется верить, что доктор Мурашко сможет его провести. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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