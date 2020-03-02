Жир вокруг артерий помогает сохранить их здоровыми

«В нашем исследовании PVAT снизила напряжение в сосудах при растягивании. И это хорошо, потому что сосуд в таком случае тратит меньше энергии, снижается стресс», - рассказывает Стефани Уоттс, профессор фармакологии и токсикологии в Колледже остеопатической медицины при Университете штата Мичиган.

Они обнаружили очередное доказательство того, что периваскулярная жировая ткань (PVAT), окружающая артерии человека, играет важную роль в сохранении сосудов здоровыми.По словам исследователей, PVAT помогает сосудам «сбрасывать напряжение», под которым они находятся постоянно. Это схоже с работой мочевого пузыря, который расширяется для удержания большего объема жидкости, продолжая выполнять функцию сохранения.По словам Уоттс, эти данные помогут ученым пересмотреть свое мнение о сосудах и лечении их заболеваний.