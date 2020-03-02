Загадочная болезнь убивает жителей Эфиопии
У обитателей деревень идет кровь через нос и рот, а потом они просто умирают. Кое-кто считает, что в этом виновата китайская компания, добывающая газ.
Токсические отходы от газовой скважины, принадлежащей Китаю, могут быть причиной целой серии загадочных смертей в африканской стране Эфиопии. У ряда деревенских жителей начинаются кровотечения из носа и рта незадолго до того, как они падают замертво. Это происходит в деревнях, расположенных от места нефтедобычи рядом с границей Сомали. Сообщается, что у людей желтеют глаза, появляется жар, отеки по телу, исчезает аппетит и сон. Власти страны категорически отрицают связь этих случаев с какими-либо нарушениями техники безопасности и экологическими проблемами в регионе Огаден, как пишет Guardian.
Точные причины болезней пока установить не удалось, но многие считают, что токсические выбросы от газодобычи попадают в местные источники водоснабжения. А эти источники, преимущественно, состоят из дождей. В правительстве региона отмечают, что подобных болезней здесь ранее никогда не наблюдалось. Китайская компания POLY-GCL Petroleum Investments в прошлом году обнародовала планы построить газопровод длиной в 767 км от Эфиопии к портам Джибути, чтобы начать отправку СПГ через Красное море. Еще в 1970-е в эфиопском регионе Огаден были обнаружены крупные газовые месторождения.
Их разработкой и занимаются китайские бизнесмены. Один бывший инженер на условиях анонимности рассказал, что образующуюся в результате бурения токсическую жидкость компания регулярно сливала в землю. В состав этой жидкости входит серная кислота. Руководство китайской компании заявило, что строго соблюдает все нормы безопасности и оберегает здоровье местных жителей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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